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Mulholland Drive

Multisala Corso, programmazione 25 novembre – 1 dicembre

25/11 » 01/12/21

EVENTO A PAGAMENTO
: Cinema Corso - Cinema Corso, Piacenza, PC, Italia

La programmazione del Cinema Corso Multisala di Piacenza dal 25 novembre al 1 dicembre

“MULHOLLAND DRIVE” di David Lynch  Ried in 4K

GIOV 25/11 ORE 21

VEN 26/11 ORE 21.30

SAB 27/11 ORE 18.40

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“QUERIDO FIDEL”, di Viviana Calo’

VEN 26/11 ORE 19 alla presenza di Gianfelice Imparato

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“UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA”, di Volfango De Biasi

SAB 27/11 ORE 15.00 – 16.50

DOM 28/11 ORE 15.00 – 16.50

LUN 29/11 ORE 19

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“LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO”, di Joachim Trier

SAB 27/11 ORE 21.30

DOM 28/11 ORE 18.40 – 21

LUN 29/11 ORE 21

MERC 1/12 ORE 18.45

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“POMPEI – EROS E MITO”, di Pappi Corsicato  – Rassegna “La Grande Arte al Cinema”

LUN 29/11 ORE 17

MART 30/11 ORE 19.15

MERC 1/12 ORE 17.00 –  21

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“SALVATORE – IL CALZOLAIO DEI SOGNI”, di Luca Guadagnino – Rassegna “Il Cinema delle Donne”

MART 30/11 ORE 17 – 21

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