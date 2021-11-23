Multisala Corso, programmazione 25 novembre – 1 dicembre

La programmazione del Cinema Corso Multisala di Piacenza dal 25 novembre al 1 dicembre
“MULHOLLAND DRIVE” di David Lynch Ried in 4K
GIOV 25/11 ORE 21
VEN 26/11 ORE 21.30
SAB 27/11 ORE 18.40
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“QUERIDO FIDEL”, di Viviana Calo’
VEN 26/11 ORE 19 alla presenza di Gianfelice Imparato
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“UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA”, di Volfango De Biasi
SAB 27/11 ORE 15.00 – 16.50
DOM 28/11 ORE 15.00 – 16.50
LUN 29/11 ORE 19
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“LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO”, di Joachim Trier
SAB 27/11 ORE 21.30
DOM 28/11 ORE 18.40 – 21
LUN 29/11 ORE 21
MERC 1/12 ORE 18.45
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“POMPEI – EROS E MITO”, di Pappi Corsicato – Rassegna “La Grande Arte al Cinema”
LUN 29/11 ORE 17
MART 30/11 ORE 19.15
MERC 1/12 ORE 17.00 – 21
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“SALVATORE – IL CALZOLAIO DEI SOGNI”, di Luca Guadagnino – Rassegna “Il Cinema delle Donne”
MART 30/11 ORE 17 – 21