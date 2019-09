«Museo in Piazza», venerdì 27 settembre, caratterizzerà il pomeriggio con varie iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle attività svolte dai musei della Diocesi: dalla visita guidata alla Piazza del Duomo, «Una Piazza, tante storie» (dove sarà possibile scoprire aneddoti e curiosità su una delle due piazze più importanti di Piacenza, dal sottosuolo fino all’ “Angilon”) all’incontro sulla didattica museale, con lo spazio «Museo, archivio, biblioteca per un’offerta didattica integrata», momento in cui i musei diocesani presenteranno alle e agli insegnanti l’offerta per le scuole.

Nella stessa fascia oraria pomeridiana sarà possibile osservare in diretta lo svolgimento di alcune fasi del restauro di due sculture lignee policrome destinate ad arricchire il patrimonio del museo e, con «Coltiviamo cultura», incontrare le educatrici che saranno a disposizione di bambini e genitori per piccole dimostrazioni pratiche di svolgimento dei laboratori: sarà possibile avere così degli assaggi di alcune delle attività didattiche dei musei diocesani. Non mancherà un momento dedicato al racconto “Fiori e frutti santi. Alimentazione, fitoteriapia e stagioni nel Codice 65”, dalla grande “enciclopedia” del saper medievale custodita dal museo Kronos, curato da Tiziano Fermi.

MUSEO IN PIAZZA

Il museo esce dalla sua sede per aprirsi alla città, in piazza Duomo

venerdì 27 settembre @Piazza Duomo ore 15

Saluti introduttivi

Ore 15:30

“Una piazza, tante storie”

Visita guidata gratuita di Piazza Duomo.

Cosa si cela sotto la colonna dell’Immacolata? E quale sarà la vera storia della celebre gabbia del campanile? Come era e come si è evoluto il Palazzo Vescovile? Una passeggiata in piazza Duomo. Un racconto lungo oltre mille anni che si dipana tra il sottosuolo e il nostro Angilon.

Dalle ore 15 alle 18

Coltiviamo cultura

Nel corso dell’intero pomeriggio rimarrà allestito uno spazio con materiale didattico dove le educatrici saranno a disposizione di bambini, genitori e insegnanti per piccole dimostrazioni. Sarà possibile usare i pigmenti naturali legati con l’uovo, provare a scrivere con l’inchiostro e la penna d’oca, disegnare stemmi nobiliari, comporre puzzle, creare piccole opere di arte contemporanea: sono questi piccoli assaggi di alcune delle attività di didattica museale che nel corso dell’anno scolastico vengono svolte a Piacenza presso Kronos – Museo della Cattedrale, e a Bobbio presso Museo dell’Abbazia e Museo Collezione Mazzolini.

Restauro in diretta

Nel corso dell’intero pomeriggio sarà possibile osservare lo svolgimento di alcune fasi del restauro in corso di due sculture lignee policrome destinate ad andare ad arricchire il patrimonio del museo della Cattedrale.

Ore 16

“Museo, Archivio, Biblioteca per un’offerta didattica integrata” interventi di E. Nicoli, J. Lavelli, P. Agostinelli Moderatore Susanna Pighi

Un incontro con le responsabili della didattica all’interno dei musei diocesani, che racconteranno l’ampia offerta a misura di studente per il nuovo anno scolastico, presentando il volume “Offerta Formativa Musei e territorio. Laboratori e visite didattiche”, che verrà infine distribuito agli insegnanti presenti.

ore 18

“I fiori e i frutti santi. Alimentazione, fitoterapia e stagioni nel Codice 65” di T. Fermi Sfogliando una copia anastatica del Libro del Maestro, verrà raccontata una sezione fondamentale della grande enciclopedia del sapere medievale, dedicata alla quotidianità dell’uomo dell’epoca.