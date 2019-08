Musica ai Giardini – “Duology Swing”

Anche quest’anno, ad estate inoltrata, nella cornice dei Giardini Margherita di Piacenza si svolgerà la rassegna “Musica ai Giardini”, in versione ridotta per questa edizione – con due appuntamenti musicali – perché a cavallo di Ferragosto.

La rassegna è organizzata dal Comitato Provinciale Arci di Piacenza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I concerti si terranno dalle 21, 30 ad ingresso gratuito. Di seguito il programma.

Martedì 20 Agosto, ore 21.30

CLAUDIO PERELLI “DUOLOGY SWING”

Claudio Perelli, sax tenore e clarinetto

Carlo Marchesi, piano

Il duo capitanato da Claudio Perelli uno dei maggiori esponenti dello swing italiano, che ha calcato i palcoscenici di cinque continenti, propone un repertori dei classici della musica jazz e swing dello scorso secolo.

Autentico “predestinato” (ha iniziato a suonare a soli 5 anni) con un curriculum scandito da numerosi concerti in Italia e all’estero e la collaborazione con diverse orchestre importanti, Perelli è un virtuoso del sax tenore e del clarinetto, ma sa brillare anche come trombettista, flautista e vocalist. Un poliedrico delle sette note, insomma, che promette un concerto da non perdere.