“Musica ai Giardini” – Helena Hellwig Trio

Ai Giardini Margherita, la 19° edizione di “Musica ai Giardini”, rassegna realizzata dal Comitato provinciale Arci in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Piacenza e Vigevano.

Ad aprire il cartellone, martedì 17 agosto alle 21.30, saranno le note di Helena Hellwig Trio. In scena la cantante italo-tedesca, il cui talento è stato scoperto da Andrea Bocelli nel 2001, quando l’artista toscano la scelse per il duetto nel brano “L’abitudine” e per il tour mondiale di promozione del relativo disco. L’anno seguente, l’incontro con Ennio Morricone e l’interpretazione della canzone “Frange di nuvole” per la colonna sonora del film d’animazione “Aida degli alberi”. Ad accompagnarla, ai Giardini Margherita, saranno Mirko Fait al sax e Martino Vercesi alla chitarra.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, ma l’accesso sarà consentito unicamente previa esibizione del Green Pass. Per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, nelle date degli spettacoli i Giardini Margherita verranno chiusi nel tardo pomeriggio, riaprendo solo l’ingresso all’incrocio tra via Alberoni e via dei Mille per permettere l’affluenza del pubblico.