Musica ai Giardini – “Impressions duo meets Attilio Zanchi”

Ai Giardini Margherita, la 19° edizione di “Musica ai Giardini”, rassegna realizzata dal Comitato provinciale Arci in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Piacenza e Vigevano.

Martedì 31 agosto, “Impressions duo meets Attilio Zanchi”. Il talento di Simona Daniele, tra le più interessanti giovani promesse del canto jazz italiano, accompagnata dal chitarrista Lorenzo Barcella, si intreccia per una sera all’estro e all’estro di Attilio Zanchi, tra i senatori del jazz nel nostro Paese, al contrabbasso.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, ma l’accesso sarà consentito unicamente previa esibizione del Green Pass. Per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, nelle date degli spettacoli i Giardini Margherita verranno chiusi nel tardo pomeriggio, riaprendo solo l’ingresso all’incrocio tra via Alberoni e via dei Mille per permettere l’affluenza del pubblico.