Musica ai Giardini – Naturelle

Si terrà martedì 15 settembre con inizio alle ore 21 e 30 presso il gazebo sito all’interno dei Giardini Margherita (angolo via dei Mille – via Alberoni) il settimo, e penultimo, appuntamento musicale della rassegna MUSICA AI GIARDINI 2020.

Si esibirà Naturelle, ossia Natascha Bargna, accompagnata da Mirko Fait al sax alto e da Roberto Biscaro al piano. Naturelle inizia a cantare all’età di 6 anni partecipando a diversi concorsi musicali. Africana d’origine cresce ascoltando i grandi della musica jazz, soul e blues nonché la musica di tradizione del suo continente. Viaggia e si esibisce nelle maggiori capitali europee e negli Stati Uniti in festival, eventi, televisioni e radio di tutto il mondo. Attualmente ha circoscritto la sua attività di cantante tra Italia e Francia dedicandosi anche all’insegnamento. Ha collaborato con musicisti come Armando Corsi, Arthur Miles, Luke Evans, Bocephus King ed altri. Il gruppo propone un repertorio di brani tra il pop, il jazz ed il blues.

Giunta alla diciottesima edizione, la rassegna è organizzata da Arci Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, Assessorato alla Cultura e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’ingresso sarà come sempre gratuito. Saranno in vigore le restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 come da protocollo regionale: distanziamento interpersonale, mascherina obbligatoria fino al posto a sedere, divieto di assembramento.