Musica ai Giardini – Paolo Tomelleri Swing Trio

Ai Giardini Margherita, la 19° edizione di “Musica ai Giardini”, rassegna realizzata dal Comitato provinciale Arci in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Piacenza e Vigevano.

Evento conclusivo martedì 21 settembre con il Paolo Tomelleri Swing Trio, che riporterà a Piacenza il polistrumentista vicentino, classe 1938, il cui nome negli anni è stato al fianco di Lino Patruno, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, nonché – come sassofonista – di Adriano Celentano (che ha accompagnato al Festival di Sanremo nel 1971, con il brano “Sotto le lenzuola”) e in sede stabile al Capolinea Jazz Club di Milano. Ha suonato il basso elettrico sia in formazioni jazzistiche che di musica leggera.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, ma l’accesso sarà consentito unicamente previa esibizione del Green Pass. Per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, nelle date degli spettacoli i Giardini Margherita verranno chiusi nel tardo pomeriggio, riaprendo solo l’ingresso all’incrocio tra via Alberoni e via dei Mille per permettere l’affluenza del pubblico.