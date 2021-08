“Musica ai Giardini” – Roberta Sdolfo Bossa Trio

Ai Giardini Margherita, la 19° edizione di “Musica ai Giardini”, rassegna realizzata dal Comitato provinciale Arci in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Piacenza e Vigevano.

Martedì 24 agosto, con inizio alle 21.30, protagonista un’altra voce femminile con il Roberta Sdolfo Bossa Trio, che spazierà nel repertorio brasiliano e sudamericano di artisti come C.A. Jobim e Caetano Veloso, traducendone però i testi in italiano. Al piano Alberto Bonacasa e Gianluca Alberti al contrabbasso.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, ma l’accesso sarà consentito unicamente previa esibizione del Green Pass. Per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, nelle date degli spettacoli i Giardini Margherita verranno chiusi nel tardo pomeriggio, riaprendo solo l’ingresso all’incrocio tra via Alberoni e via dei Mille per permettere l’affluenza del pubblico.