Musica ai Giardini – Roberto Cecchetto, Giuseppe Milici e Luca Garlaschelli

Ai Giardini Margherita, la 19° edizione di “Musica ai Giardini”, rassegna realizzata dal Comitato provinciale Arci in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Piacenza e Vigevano.

Martedì 14 settembre riflettori accesi sul trio composto da Roberto Cecchetto, Giuseppe Milici e Luca Garlaschelli, tra elettronica e suoni acustici, in un collage di brani originali dei tre solisti che vantano collaborazioni con musicisti di fama internazionale. Roberto Cecchetto milita nella Electric Five, storica band di Enrico Rava e ha lavorato, tra gli altri, con Richard Galliano, Stefano Bollani, Paolo Fresu e Lee Konitz. Giuseppe Milici ha calcato palchi storici nel mondo, tra cui il Blue Note di New York, mentre Luca Garlaschelli ha suonato al fianco di Jimmy Owens, Tony Scott, Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani, Bruce Forman, George Cables, Steve Turre e Tullio De Piscopo tra gli altri.

Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, ma l’accesso sarà consentito unicamente previa esibizione del Green Pass. Per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, nelle date degli spettacoli i Giardini Margherita verranno chiusi nel tardo pomeriggio, riaprendo solo l’ingresso all’incrocio tra via Alberoni e via dei Mille per permettere l’affluenza del pubblico.