Musica al Lavoro – “Chi fermerà la musica”

Parte giovedì 12 dicembre la XVI edizione di “Musica al Lavoro”, la rassegna di musica e parole promossa da Arci e Cgil Piacenza.

Ad aprire, una serata dedicata allo “stato di salute” della musica piacentina, giovanile e non dal titolo “Chi fermerà la musica”. Fra ricordi e prospettive, ne parlano – moderati e incalzati da “Tony Face” Bacciocchi – Nicola Curtarelli, Pietro Corvi, Emilio Solenghi e Davide Galli.

L’appuntamento è per le ore 21.30 al Salone “Nelson Mandela” della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio 18 a Piacenza. Ingresso libero.