Musica antica in San Dalmazio – Ensemble Praetorius

Rassegna di musica antica (dal 1400 al 1700) che vedrà protagonista l’Ensemble Praetorius accompagnato da ospiti in 4 appuntamenti in cui verrà dato un assaggio della musica che circolava ed era eseguita in Europa nelle epoche rinascimentale e barocca.

Il primo concerto, domenica 20 ottobre alle 16.30 nella chiesa di San Dalmazio (Via Mandelli, 23, Piacenza), vuole mettere queste due epoche a confronto tra loro, con voci e strumenti che viaggeranno su due binari differenti che a un certo punto si incontreranno. Saranno eseguite nell’occasione musiche di Isaac, Compere, Desprez, Jacquet de Berchem, Tallis, Scarlatti, Purcell e Vivaldi.