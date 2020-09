Musica che Sale – Fra e Morez

Musica che Sale Festival – 20 settembre, 27 settembre, 4 ottobre

Tre domeniche di musica in quota

La Musica che Sale…fino al Monte Chiappo: il Rifugio posto sul confine tra le tre province (raggiungibile a piedi da Capannette di Pey (PC), in seggiovia o a piedi da Pian del Poggio (PV)) torna a vivere grazie alla musica dal vivo in tre domeniche consecutive. Tre fra artisti e gruppi piacentini regaleranno concerti unici nel proprio genere, in un magico contesto come quello dell’alta montagna.

INFO E PRENOTAZIONI 3474624341

PROGRAMMA

4/10 Fra e Morez

Francesco Tagliaferri e Lorenzo Moretto, due maledetti figli di lockdown: il duo è nato a distanza, durante l’epidemia di Coronavirus 2020, sfruttando Instagram. Solo in un secondo momento il duo ha potuto portare in strada le proprie esibizioni, le proprie prove e la propria musica. L’organico può spaziare da un semplice duo acustico a una band completa, con tastiere sax e percussioni. In attesa di pubblicare musica inedita, non stanno con le mani in mano: portano in giro alcune delle più belle canzoni d’autore italiane e straniere, appositamente riarrangiate.