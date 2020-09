Musica che Sale – Te quiero Euridice

Musica che Sale Festival – 20 settembre, 27 settembre, 3 ottobre

Tre domeniche di musica in quota

La Musica che Sale…fino al Monte Chiappo: il Rifugio posto sul confine tra le tre province (raggiungibile a piedi da Capannette di Pey (PC), in seggiovia o a piedi da Pian del Poggio (PV)) torna a vivere grazie alla musica dal vivo in tre domeniche consecutive. Tre fra artisti e gruppi piacentini regaleranno concerti unici nel proprio genere, in un magico contesto come quello dell’alta montagna.

INFO E PRENOTAZIONI 3474624341

PROGRAMMA

20/9 Te quiero Euridice

Te quiero Euridice è un duo indie-folk-pop formatosi nel novembre 2016, composto da Elena Brianzi (voce, chitarre, violoncello) e Pietro Malacarne (voce, chitarre, mandolino). Nel 2018 esce “I miei polsi”, il primo singolo del duo, tratto dall’EP “Due”. Il gruppo si esibisce successivamente in svariate occasioni, tra le altre in apertura a MOX, rovere, I Segreti. Attualmente i TqE stanno lavorando a nuova musica di prossima uscita. A Monte Chiappo saranno live con Francesco Brianzi (tastiere), Gabriele Garlaschelli (elettrica), Andrea Speroni (basso).