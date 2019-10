Musiche Nuove a Piacenza – Jemaur Tayle with Boris Williams, Charlie Jones & friends

JEMAUR TAYLE

with Boris Williams, Charlie Jones & friends

giovedì 31 ottobre – ore 21.30

Open Space 360 – Manicomics Teatro

Via Scalabrini 19, Piacenza

Ingresso libero

Tre grandi musicisti che hanno fatto la storia della musica inglese degli anno ’80: Boris Williams, l’illuminato, dinamico batterista di band come The Cure, Thompson Twins e Babacar. Charlie Jones, bassista, compositore e arrangiatore tra i session men più gettonati al mondo, attualmente con Goldfrapp ma anche con Jimmy Page & Robert Plant, i due leggendari ex Led Zeppelin e con la band del suocero Robert Plant e centinaia di altre situazioni. Poi Jem Tayle, salutato dalla critica di tutto il mondo come una delle figure centrali del british Pop, specialmente con la leggendaria and Shelleyan Orphan.

Ma non solo: Marco Colombo, chitarrista storico sideman di Gianna Nannini e di decine di artisti top, Annie Barbazza, artista piacentina che sta emergendo in tutto il mondo assieme a tanti amici come Maddalena Conni e altri per una festa, appunto, più che un concerto. Si alterneranno sul palco assieme e in solo tutti questi musicisti per questa che vuole essere un appuntamento di festa di metà rassegna per Musiche Nuove a Piacenza.