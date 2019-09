Musiche Nuove a Piacenza – Jugalbandi Trio

VIIª edizione della rassegna Musiche Nuove a Piacenza promossa da Associazione Novecento

JUGALBANDI TRIO

Indian traditional Music

sabato 28 settembre – ore 21.30

@ Auditorium Fondazione Piacenza & Vigevano

Via Sant’Eufemia 12, Piacenza

– ingresso libero –

Jugalbandi trio è una nuovissima formazione che vede Leo Vertunni al Sitar, Federico Sanesi alle tabla e Nicolò Melocchi al flauto bansuri, autorità consolidate nel severo mondo della tradizione indiana. Propongono musica classica indiana di tradizione millenaria, modificata in una originalissima semantica contemporanea che rende l’immensa dolcezza e intensità dei raga tradizionali hindustani nello spazio di pochi minuti, rendendoli fruibili anche ad un pubblico di non esperti. Lo stesso giorno del concerto esce il loro album” Confluence” per la Unifaun Production, che presenteranno in anteprima assoluta.