Musiche Nuove a Piacenza – Keith Christmas

VIIª edizione della rassegna Musiche Nuove a Piacenza promossa da Associazione Novecento

KEITH CHRISTMAS

presenta il nuovo album “Life, Life”

venerdì 4 ottobre – ore 21.30

@ Auditorium Fondazione Piacenza & Vigevano

Via Sant’Eufemia 12, Piacenza

– ingresso libero –

Keith Christmas è un songwriter inglese, classe 1946, apprezzato dalla critica come una delle voci più originali della scena folk degli anni 60. Virtuoso della chitarra acustica, la sua straordinaria tecnica fu notata da David Bowie che lo volle nel suo famoso album “Space Oddity”. Dopo album soliti di grande successo, venne scriturato alla Manticore per la quale incise dua album sotto la produzione di Greg Lake e Pete Sinfield. Da qualche anno è tornato sulle scene e in questi giorni è uscito l’album “Life, Life” che presenterà durante la serata piacentina, unica data italiana.