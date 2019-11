Musiche Nuove a Piacenza – Moonchild Duo

MOONCHILD DUO

ANNIE BARBAZZA & MAX REPETTI

+ opening Syndone

Venerdì 8 novembre – ore 21.30

@ Conservatorio G. Nicolini

Via Santa Franca 35, Piacenza

– ingresso libero –

Il duo Max Repetti – Annie Barbazza propone un tributo a Greg Lake. Ma, in vero, non si tratta solo di un tributo: Annie è la figlia artistica del front-man di Emerson Lake & Palmer, sua amica e collaboratrice così come Max Repetti, pianista di straordinario talento e arrangiatore di questo tributo. E’ uscito nel 2018 un album del progetto sotto la produzione diretta di Max Marchini per la mitica etichetta Manticore Records di Lake stesso e supervisionato dal grande musicista inglese.

Pianoforte e voce ai massimi livelli per un poderoso show che attraversa le pagine migliori dei King Crimson, di Emerson, Lake & Palmer e della carriera solistica di Greg Lake. Una sorta di tributo ufficiale che ha debuttato al Conservatorio “Nicolini” a Piacenza in occasione del conferimento a Greg Lake della prima laurea honris causa rilasciata da un Conservatorio italiano a una rock star (gennaio del 2016). Lake stesso, impossibilitato a prresenziare di persona, chiese alla Barbazza e a Repetti di eseguite le sue canzoni, cosa che fecero con Lake collegato via Skype. Quasi quattro anni dopo tornano al Conservatorio dopo il sorprendente successo di critica internazionale.

opening: Syndone band