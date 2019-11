Musiche Nuove a Piacenza – Paul Roland Quartet

PAUL ROLAND

quartet

sabato 16 novembre – ore 21.30

@ Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano

Via Sant’Eufemia 12, Piacenza

– ingresso libero –

Un glorioso ritorno quello di Paul Roland a Piacenza con un quartetto tutto italiano, in occasione dell’uscita del suo ultimo album “1313 Mocking Bird Lane” per la Dark Companion Records. La sua carriera inizia nel 1979, nel momento più acuto della transizione fra punk e new wave ma parallelamente alla musica, è assai prolifica la carriera di scrittore, con oltre 50 libri pubblicati e tradotti in diverse lingue.

Le sue canzoni, uniche e singolari, sono dei piccoli racconti di fantasmi in musica: quelle ghost stories che popolano la letteratura inglese e che venivano raccontate ai bambini le sere di inverno. Paul presenterà alcune nuove canzoni così come alcuni classici del suo spettrale repertorio.

opening: Priska Benelli