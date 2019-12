“Natale ad Arte” – Itinerario guidato “Capolavori di Natale”

La Cattedrale, Sant’Anna, Sant’Antonino e San Giovanni in Canale: sono questi alcuni dei siti che conservano capolavori legati alla tradizione natalizia piacentina. Curiosi di scoprire perché?

Il 28 dicembre, con partenza alle 15:30, attraverso un percorso guidato sarà possibile prendere in esame gli episodi chiave che contraddistinguono il periodo dell’Avvento (Natività, Adorazione dei Magi, Strage degli Innocenti, Fuga in Egitto), cercando di focalizzare l’attenzione su alcune opere custodite in diverse chiese del centro storico.

Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:15. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. L’evento è a pagamento. Attenzione: gli organizzatori potrebbero non far partire il tour qualora non si raggiunga il numero minino prefissato di prenotazioni. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com

Il programma degli eventi può essere consultato sull’apposita brochure disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.