“Natale ad arte” – Laboratorio didattico “La pittura su oro”

In arrivo a Piacenza gli ultimi appuntamenti dedicati ai bambini della rassegna «Natale ad Arte»: sabato 4 gennaio e lunedì 6 gennaio si svolgeranno presso il “Museo della Cattedrale – Kronos” rispettivamente i laboratori didattici «La pittura su oro» e «Oro, incenso e mirra» per bambini dai 5 anni e fino ai 12 anni, entrambi alle ore 16.

Per «La pittura su oro», dopo aver osservato il trittico di Serafino dei Serafini e spiegato il processo creativo tramite l’uso di filastrocche, i bambini potranno creare una loro tavoletta dipinta, dorata e bulinata secondo le antiche tecniche dei pittori medievali.

In «Oro, incenso e mirra», dopo aver letto insieme un racconto sulla storia del viaggio dei Re Magi, i bambini riceveranno cartoncini sui quali saranno scritte alcune frasi da abbinare a opere sparse all’interno del percorso museale, in cupola e in Cattedrale. Dopo aver dato la caccia alle corrispondenze con le immagini, si arriverà alla parte pratica, dove si andrà a creare una magnifica essenza profumata con ingredienti del tutto naturali.

INFO LABORATORI DIDATTICI – L’iscrizione prevede una quota di partecipazione. I laboratori didattici saranno effettuati a raggiungimento del numero minimo di prenotazioni. Le prenotazioni sono sempre obbligatorie, si prega di comunicare anche la disdetta della prenotazione, qualora non si riesca più a partecipare. Ritrovo presso il Salone polifunzionale della Cattedrale – Sala didattica (ingresso: Chiostri del Duomo, fianco destro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:45 per il versamento della quota. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com