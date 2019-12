“Natale ad Arte” – Laboratorio didattico “Lo Schiaccianoci”

er la rassegna «Natale ad Arte», sabato 28 dicembre 2019 arriva un nuovo laboratorio didattico del Museo Kronos: «Lo Schiaccianoci». +

A partire dalle ore 16, ai bambini verrà narrata la fiaba de “Lo Schiaccianoci”, ascoltando la colonna sonora del celebre balletto di Tchaikovsky. Costruiranno poi un loro teatrino e disegneranno le sagome dei loro personaggi preferiti, da ritagliare e animare con i giochi di ombre. I teatrini sono gentilmente offerti dal Teatro Gioco Vita.

L’evento richiede il pagamento di un contributo di partecipazione. Ritrovo presso il Salone polifunzionale della Cattedrale – Sala didattica (ingresso: Chiostri del Duomo, fianco destro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:45 per il versamento della quota. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com. Gli organizzatori si riservano di non attivare il laboratorio qualora non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni.

Il programma degli eventi può essere consultato sull’apposita brochure disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.