“Natale ad Arte” – Parole scolpite e dipinte

Per la rassegna “Natale ad Arte”, domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15:30 si terrà una conversazione con il pubblico per avvicinarsi al concetto di racconto per immagini, a cui farà seguito la visione di antichi codici miniati liturgici nella riservata cornice dell’antico Archivio capitolare. Successivamente, tra le colonne della Cattedrale, si potranno osservare da vicino i messaggi celati dai capitelli.

Evento a pagamento. Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:15 per il versamento della quota. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com. Gli organizzatori potrebbero non far partire l’evento qualora non si raggiunga il numero minino prefissato di prenotazioni.

Il programma degli eventi può essere consultato sull’apposita brochure disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.