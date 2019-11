Natura incisa – Visita guidata speciale

Proseguono gli appuntamenti della mostra evento L’ultimo albero che sta riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico e proponendo alla città un ricco calendario di eventi dedicati ai segreti della natura, ai cambiamenti climatici e alle responsabilità dell’uomo, tra arte, storia e scienza.

Domenica 24 novembre alle ore 16 la Galleria Alberoni propone una visita guidata speciale che condurrà il pubblico alla scoperta degli alberi raffigurati, incisi, stampati, nelle pagine dei più antichi e preziosi libri dell’immenso Fondo librario alberoniano. Il percorso prevede un ingresso ridottissimo di €. 3,50 e permetterà anche la visione della mostra L’ultimo albero.

Da L’Ultimo albero di Romano Bertuzzi, integralmente dipinto di bianco con un nido alla sommità, altro più di 7 metri che accoglie il pubblico nella Sala degli arazzi, l’itinerario condurrà in Collegio svelando una ricca varietà di alberi raffigurati in autentici tesori librari della Biblioteca alberoniana. Dall’albero della conoscenza inciso in quel vero e proprio gioiello che è Liber chronicarum” di Hartmann Schedel, stampato nel 1493 a Norimberga, alle piante raffigurate nel commento a Dioscoride di Pietro Andrea Mattioli e nelle opere del naturalista Ulisse Aldovrandi (secolo XVI), dagli alberi raffigurati nella storia delle piante di Giacinto Ambrosini stampata a Bologna nel 1666, a quelle contenute nell’opera libraria di Rempert Dodoens stampata nel 1616 ad Anversa, corredata da più di mille xilografie, e così via in un itinerario di visita che giungerà, secolo dopo secolo, libro dopo libri e albero dopo albero, fino al XIX secolo, mostrando in questo modo sia l’evoluzione dell’illustrazione botanica d’impostazione scientifica sia l’evoluzione delle tecniche di rappresentazione: dalla xilografia, alla calcografia, alla litografia.

Un’occasione da non perdere dunque per un percorso attraverso gli alberi e le piante di carta che vuole essere anche un viaggio tra arte, scienza e storia del libro.