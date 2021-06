EstateFarnese, 17 giugno ore 21

“Nel frattempo… cantiamo al Farnese” di MARILENA MASSARINI

Uno show musicale dedicato alle canzoni della tradizione che Marilena Massarini, interprete del tutto speciale, interpreterà insieme alle più belle voci piacentine in una performance nata per accompagnare la Rassegna della Canzone Dialettale del 4 luglio in Piazza Cavalli dedicata a Sant’Antonino: “Ho accolto – spiega – con entusiasmo l’invito dell’assessore Papamarenghi a organizzare un evento per rilanciare la cultura, nel mio caso della tradizione in musica, dopo mesi di clausura forzata, per invitare i piacentini a riappropriarsi dei luoghi simbolo della città”. Lo spettacolo spazierà dal dialetto ai classici con la proiezione di video inediti della Piacenza di ieri, grazie alla collaborazione del Cineclub “G. Cattivelli” di Piacenza. Marilena Massarini si alternerà sul palco con Gianni Zucca, tenore piacentino emblema del canto nostrano, Daniela Bergoni, storica cantante dell’Orchestra di Franco Bagutti e al cantautore piacentino Maurizio Pitacco, accompagnati dall’orchestra di Marino Castelli.

L’evento sarà a ingresso libero, previa prenotazione che potrà avvenire tramite sito internet www.ticket.com, presso la biglietteria del Teatro Gioco Vita via San Siro 9 a Piacenza o via mail al seguente indirizzo: biglietteriaeatrogiocovita.it la sera dell’evento a Palazzo farnese dalle 18 alle 20.