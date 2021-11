Conferenza “Nella città medievale: mestieri, usi e costumi dei Piacentini”

Nell’ambito delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, iniziate con l’apertura dell’Anno Giubilare, mercoledì 10 novembre alle ore 18 presso Kronos – Museo della Cattedrale si terrà una conferenza dal titolo «Nella città medievale: mestieri, usi e costumi dei Piacentini» organizzata dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione con CoolTour s.c.

Come vivevano i piacentini nel Trecento? Un testo, parte del Chronicon Placentinum di Giovanni de’ Mussi, ci racconta usi e costumi dei nostri concittadini dell’epoca, da cosa si trovava sulle loro tavole a come vestivano. Con Anna Riva, direttrice dell’Archivio di Stato di Piacenza, e Federica Gennari, storica dell’arte di CoolTour, si ricostruirà un’immagine della Piacenza medievale, in un dialogo tra testo e fonti iconografiche.

L’appuntamento è per il 10 novembre a «Kronos – Museo della Cattedrale» (via Prevostura 7, Piacenza) alle 18. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Per l’ingresso è necessario il Green Pass. Per ottenere informazioni è possibile scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com.