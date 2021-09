Not Moving LTD + Radio Days Live

ROUNDABOUT > Persone, musica e idee in movimento, il programma di eventi di settembre 2021 di Spazio4.0: musica live, incontri con autori, laboratori e spettacoli teatrali, mercatini, in collaborazione con realtà e associazioni piacentine.

A inaugurarlo, sabato 4 settembre, il concerto dei Not Moving LTD, aperti dai Radio Days, a cura di Alphaville Independent Record Store. Definiti dagli organizzatori come una band “Realmente selvaggia. Realmente anarchica. Realmente punk nell’accezione più ampia e sincera del termine.”, i Not Moving “suonavano qualcosa che stava a metà strada tra il garage, il rock and roll, il blues e la wave più chitarristica, qualcosa che in molti hanno ripreso ma che in pochi hanno fatto loro in maniera convincente.” Un gruppo che, quando ha finito di avere qualcosa da dire come nucleo, ha fatto sì che ognuno prendesse la sua strada, consegnando alla storia il moniker Not Moving.

Oggi è un’altra storia che ritorna, con un suffisso: LTD. Il passato è rivendicato (“siamo sempre noi”) ma aggiornato (“non proprio come eravamo”). Così ritroviamo gli “eroi” della formazione originale – Lilith alla voce, Tony Face alla batteria e Dome La Muerte alla chitarra: ecco spiegato “LTD” – affiancati da Iride Volpi alla preziosissima seconda chitarra (si, non c’è il basso). Perché se gli anni passano e le rughe diventano più marcate, il sangue che scorre nelle vene resta il medesimo: sporco, sulfureo, malizioso, graffiante. Una “vecchia nuova band” che non fosse per una mera questione anagrafica sarebbe da incasellare nella sezione “questi ragazzi sono da tenere d’occhio”. La voce alla nicotina di Lilith mette a zittire tutti i rocker wannabe mentre la chitarra di Dome graffia bile e disprezzo, con Iride che non fa di certo un lavoro gregario: è della sua chitarra il merito di ingrossare e rifinire il suono a dovere. Il tutto come sempre tenuto insieme da Tony Face, che detta il ritmo “come un Charlie Watts particolarmente incazzato”.

In apertura, saliranno sul palco di Spazio4.0 i Radio Days: portacolori del power-pop in Italia, i milanesi Radio Days (attualmente Dario Persi, Paco Orsi e Mattia Baretta) nel corso di una carriera iniziata nei primi anni Duemila sono diventati uno dei gruppi di riferimento della scena in tutta Europa, come testimoniano i numerosi tour su e giù per il Vecchio Continente. Merito di un sound decisamente british che sa mescolare alla perfezione melodie sixties cristalline e piglio rock’n’roll, una miscela messa a punto negli anni e letteralmente esplosa con gli ultimi due lavori in studio “Get Some Action” e “Back In The Day”.

I cancelli si apriranno alle 20, con la possibilità di cenare al food truck di Spazio4.0, mentre i concerti inizieranno alle 21.30. L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo per chi sarà munit* di Green Pass, per un massimo di 200 posti. È necessario prenotare a questo link: https://www.eventbrite.it/e/166157973973, indicando email, nome e cognome e telefono, per un massimo di 2 posti prenotabili a persona. Non sarà richiesta la stampa del biglietto elettronico gratuito fornito dalla piattaforma di prenotazione.