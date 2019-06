Notte Blu di Fiorenzuola

Appuntamento il 19 e il 26 giugno con la Notte Blu, due mercoledì di shopping, buon cibo e degustazioni di vino organizzati dai commercianti del comitato Vetrine in Centro, patrocinati dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e sponsorizzati da Antonella Lambri Private Banker e da Nuova Caser s.r.l..

Tanti gli appuntamenti di cui prendere nota. Mercoledì 19 l’evento clou della serata sarà alle 21.30 in piazza dei Molinari con lo spettacolo, gratuito, di Paolo Migone “Completamente spettinato”. Per avere informazioni, si può visitare il sito www.piazzagrandetour.it.

Presso l’enoteca Le Gioie di Bacco, degustazione di vini Trento DOC. N’Ice Caffè – Il forno del ponte propone, invece paella e birra alla spina, chisolini e salume, il tutto accompagnato dal karaoke con Freddy (prenotazioni al 3297245378). Street music alla Parigina Bistrot di via XX Settembre, con tre serate (19 e 26 giugno, appunto, e 6 luglio) Rockin’&Food. Dalle 21 appuntamento con dj Andy Fisher with his Rocket Fish. Gintonic d’autore per dissetarsi e, dall’ 1.30, colazione della Riviera.

Questi appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Pasta & Co, Associazione Mangia e Balla, Vetrine in Centro e i commercianti di via XX Settembre. Per avere informazioni o per prenotare, ci si può rivolgere al 3381962777 o al 3389697440.

Per entrambe le serate, Art Caffè organizza “Terra e Mare”, a partire dalle ore 20. Il menù prevede crema tiepida di ceci e cozze (8 €), insalata di polpo con patate, pomodorini e olive taggiasche (10 €), paella mista di carne, pesce e verdure (12 €), cheesecake ai mirtilli (4 €). Informazioni e prenotazioni telefonando allo 05231552590.

Mercoledì 26 giugno l’enoteca Le Gioie di Bacco propone una degustazione di Champagne Nuova Maison, mentre N’Ice Caffè – Il forno del ponte propone un menù a base di porchetta e patatine, chisolini e salume, accompagnato dalla musica di Team Dj’s. Alle 20.30 presentazione del libro “Scopri chi sei” di Andrea Giuffredi, presso l’Erbario di Milabeth. Il Bar CENTRALE in piazza Marsala propone menu piacentino con tortelli per la sera del 19 e pisarei e fasso il 26.

I negozi del centro resteranno aperti e il dress code consigliato, a tutti i partecipanti, in tema alla manifestazione, è il colore blu.