Notte blue sul Po – Francesco Garolfi

Il terzo appuntamento della rassegna “Notte Blues sul Po”, che si era aperta con il live di Marco Pandolfi, avrà come protagonista l’eclettico Francesco Garolfi, che si esibirà venerdì 14 giugno agli Amici del Po a partire dalle ore 21.45.

Francesco Garolfi è un chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore tra i più interessanti e raffinati della scena indipendente. Conosciuto per la sua eleganza e la sua duttilità, ha diviso il palco e registrato in Italia e all’estero con artisti di fama internazionale, interpretando svariati generi musicali con sensibilità e personalità distintive. Dal blues al rock, dall’indie al prog, dalla world music alla musica d’autore, dalla musica popolare alla classica contemporanea, passando per le sonorizzazioni per il cinema e la pubblicità e la musica per il teatro e la letteratura.

Nel 2019, conclude la realizzazione del suo nuovo disco strumentale, seguito ideale del precedente Wild. Raccolte, inoltre, le idee musicali e i testi collezionati in anni di tour, registra e pubblica “Sono Solo”, singolo e video che anticipa il suo primo album di brani inediti in italiano, caratterizzato dal mix tra cantautorato e influenze d’oltreoceano, evidenti nell’uso della lap steel guitar (nello stile di Ben Harper, David Lindley, Ry Cooder) e del fingerpicking.

La sua chitarra semplice, sincera e dai modi gentili ricorda in qualche modo il blues del Delta, quello originario, che si faceva con poco ma si faceva bene, dopo una giornata di duro lavoro nei campi. Il modo è essenziale, culturale e fortemente emotivo. L’intero lavoro di Garolfi sancisce nuovamente l’unione naturale tra blues e chitarra. Con ottimi risultati, per giunta.

La rassegna “Notte Blues sul Po” ritornerà nella serata di sabato 28 giugno, ed avrà come protagonista la contante e eccellente contrabbassista Alessandra Cecala. È prevista, inoltre, per il 28 giugno dalle ore 21.30, in Piazza Molinari a Fiorenzuola D’Arda, l’anteprima del Festival “Dal Mississippi al Po”, aprirà la serata Francesco Garolfi e seguirà il live di Davide Van De Sfroos.

Il Festival “Dal Mississippi al Po” si terrà anche quest’anno a Fiorenzuola d’Arda (PC), dal 11 al 14 luglio, con i consueti appuntamenti letterari ad orario aperitivo e in prima serata e gli attesissimi concerti live serali.

Foto da Facebook