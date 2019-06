Notte Blues sul Po – Alessandra Cecala

“NOTTE BLUES SUL PO”

Circolo Amici del Po, Via Meucci, MONTICELLI D’ONGINA (PC)

28 Giugno – Alessandra Cecala

La rassegna “Notte Blues sul Po” volge al termine ma offre ancora spunti di notevole interesse: venerdì 28 giugno, agli Amici del Po, a partire dalle ore 21.45, la protagonista sarà la cantante e eccellente contrabbassista Alessandra Cecala.

Alessandra Cecala è nota al nostro pubblico come contrabbassista di Luke Winslow King e per la band “Reverend and the Lady band”: progetto nato dall’incontro con Mauro Ferrarese. Bassista e contrabbassista, spazia dal blues, al funk, al rock, al folk fino ad arrivare al jazz. Molti sono i progetti ai quali ha preso parte nel corso del tempo. Ha suonato a lungo nel trio blues e ragtime di Veronica Sbergia e Max De Bernardi, nel trio jazz del pianista Dario Yassa, con la big band “Monday Orchestra” e con il gruppo rock dei “Pa e Ansia”.

Per la serata Alessandra propone un repertorio composto da pezzi originali e da una selezione eterogenea di musica popolare nata tra gli anni ’20 e gli anni ’40 del sud degli Stati Uniti, brani facenti parte della tradizione afroamericana e non solo. Si spazia quindi dal country blues alla musica “old time”, passando per il blues più “urbano” delle cantanti dell’epoca, dalle ballads e dagli spirituals.

L’ultimo appuntamento con la rassegna “Notte Blues sul Po”, organizzata dalla Cooperativa Fedro, agli Amici del Po di Monticelli D’Ongina, è previsto per venerdì 5 luglio, dalle ore 21.45, inizierà il live della cantautrice one woman band: Elli de Mon.