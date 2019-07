Notte Blues sul Po – Concerto Elli de Mon

Venerdì 5 luglio, dalle ore 21.45, cala il sipario sulla rassegna “Notte Blues sul Po” a Monticelli d’Ongina (PC) che ha anticipato la programmazione del festival di Fedro “Dal Mississippi al Po”:

L’ultimo appuntamento, prima della sezione internazionale di festival, che si terrà a Fiorenzuola (PC) dal 11 al 14 luglio, avrà come protagonista Elli de Mon. Con il suo concerto, in programma al “Circolo Amici del Po”, si chiude la rassegna “Notte Blues sul Po”, che ha animato il Circolo Amici del Po per tutto il mese di giugno.

Il Festival “Dal Mississippi al Po”, sempre organizzato dalla Cooperativa Fedro, si terrà a Fiorenzuola d’Arda (PC), dal 11 al 14 luglio, con i consueti appuntamenti letterari ad orario aperitivo e in prima serata all’ Ex Macello in L.go Gabrielli e gli attesissimi concerti live serali in Piazza Molinari.

Elli de Mon è one woman band. Un blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk (Elli militava anche negli Almandino Quite Deluxe), e dalla musica indiana, grande amore di Elli. A marzo 2013 debutta con il 7″ Leave this town. Fin da subito inizia a macinare concerti su concerti, tra cui un tour americano in compagnia dell’amico Phill Reynolds. Nel febbraio 2014 esce per CORPOC e Otis Recordings il suo primo album, dal titolo omonimo, registrato da Bruno Barcella e Alessio Lonati al TUP studio di Brescia.

Nel febbraio 2015 esce “II” per Pitshark Records, mentre il disco di debutto di Elli de Mon viene ristampato dall’italiana Ammonia Records. Nel 2016 esce sempre per Ammonia lo split “VS” con un altro one man band, Diego Deadman Potron, mentre nel 2017 esce un nuovo lavoro per Pitshark, Blues tapes: the indian sessions, incentrato sulla fusione del blues con la musica indiana.

Elli ha suonato ovunque, dividendo il palco con artisti come The Jon Spencer Blues Explosion, Afterhours, Reverend Beatman, the Monsters, Molly Gene onewomanband, Big John Bates, Chuck Ragan, Larry and His Flask, Cedric Burnside, Carmen Consoli.

Ha partecipato a numerosi festival nazionali, come Radio Onda D’Urto, Sherwood Festival, Mojostation Blues Festival, To.t.em. Festival, Musicaw Festival, Nistoc, Salone del Libro di Torino (Radio Tre) ed internazionali come il festival blues di Lugano, di Cognac e il Berlin Fest. Elisa ha portato il suo album in tour anche in Spagna, Francia, Germania, Belgio e Svizzera. Il 16 novembre 2018 è uscito il suo quinto lavoro e terzo full length, ancora per Pitshark Records, intitolato Songs of Mercy and Desire, che segna il suo ritorno a canzoni più folk.