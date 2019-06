“Notte Blues sul Po” – Tiz Rooster & Marcus Tondo

In attesa dell’apertura ufficiale del Festival “Dal Mississippi al Po”, prevista per il 28 giugno in Piazza Molinari a Fiorenzuola D’Arda con il live di Davide Van De Sfroos, continua la rassegna musicale “Notte Blues sul Po” organizzata dalla Cooperativa Fedro agli Amici del Po.

Dopo la prima serata con Marco Pandolfi, il secondo week end all’insegna della musica si apre con Tiz Rooster & Marcus Tondo. Sono attesi sabato 8 giugno dalle ore 21.45 al Circolo Amici del Po con un live con tanto blues e rock&roll e con il loro nuovissimo disco in uscita in questi giorni.

Il loro modo di suonare porta a ritrovare l’inestimabile sound del blues delle origini, dello swing/blues, del rock’n’roll e del boogie woogie. Durante il concerto vengono presentati anche loro brani, che si contraddistinguono per la personalità e per il groove con cui sono eseguiti. Hanno collaborato con diversi artisti internazionali e nel 2016 hanno partecipato al Blues Contest “IBC” negli Stati Uniti (a Memphis) raggiungendo la semifinale e classificandosi tra le prime 20 band (su 150) del concorso internazionale.

Nel 2017 è uscito il loro terzo disco “Another Blues To Shout”, dove le sonorità Blues si miscelano a melodie e testi originali rivelando la più variegata potenzialità musicale della band e il suo continuo sviluppo. La sonorità profondamente blues, in cui si gioca a sottrarre e a personalizzare il linguaggio universale creato dai grandi musicisti del passato, è diventata negli anni la cifra stilistica della band ed è in continua evoluzione. Nell’aprile 2019 è uscito il nuovo disco “The Sunny Wine Session”.

La rassegna “Notte Blues sul Po” torna venerdì 14 giugno con un inedito duo: l’eclettico armonicista Davide Speranza e il virtuoso chitarrista e cantante Francesco Garolfi.