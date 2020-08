Notte dei Musei a Bobbio

Venerdì 14 agosto musei e monumenti del patrimonio culturale cittadino apriranno le porte ai visitatori ad orari inconsueti, carichi di suggestioni.

Il Comune di Bobbio in collaborazione con la Diocesi Piacenza – Bobbio e Cooltour propongono per la Notte dei Musei, un’apertura speciale dei Musei e Monumenti Cittadini: dalle ore 21 alle ore 24 sarà possibile visitare Il Museo Diocesano (con ingresso ad offerta libera), il Museo della Città, il Museo dell’Abbazia, il Museo Collezione Mazzolini e il Castello Malaspina-Dal Verme a tariffa ridotta.

Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori nel rispetto della normativa Covid, per accedere agli spazi sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale; per lo stesso motivo gli ingressi saranno scaglionati ogni 20 minuti al fine di far accedere agli spazi museali un massimo di 15 persone per volta.