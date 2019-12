Notte di Capodanno con Marco “Ray” Mazzoli al Tropico Latino

Non c’è molto di “latino” nella musica blues, né tantomeno nel boogie o nello swing, eppure per la

quarta volta (anche se non consecutiva), Marco “Ray” Mazzoli, porterà la sua musica al Tropico Latino, il locale messicano di via Mazzini 77 a Piacenza.

“Sarà un concerto con molte sfaccettature – dice Ray – in cui porterò i brani del mio ultimo disco “My piano and me we’ve got rhythm”, ma anche i classici del blues che, con i Big Fat Mama, una delle grandi blues band italiane, ho portato al festival Blues Made in Italy e anche lo swing e le rivisitazioni dei Beatles che ho portato in concerto con la mia band, il Louisiana Blues Trio, al Teatro Govi di Bolzaneto, a Genova, allo Stran Palato blues club di Brescia e in tanti altri luoghi della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia”.

Sarà un concerto lungo e articolatà, che impegnerà tutta la notte di Capodanno, con molte diverse suggestioni, perché, come osserva Ray Mazzoli, “il blues è una musica viva, che non può ridursi solamente all’interpretazione dei classici delle origini o dei grandi artisti afroamericani del passato, ma deve anche interpretare, in modo vivo e attuale, con le nuove composizioni degli artisti attuali, i problemi esistenziali della nostra epoca. Questo cerco di fare, nel mio piccolo, sfruttando le potenzialità ritmiche, oltre che armoniche del pianismo blues, con brani di boogie, R&B, swing, blues tradizionale e, per l’occasione, con qualche suggestione gospel”.