Per il sesto anno consecutivo, il liceo Gioia accoglie la Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento che si svolge contemporaneamente in circa 460 istituti italiani il 17 gennaio.

A partire dalle ore 18 studenti e docenti saranno coinvolti in performances legate agli studi classici e alla cultura greco romana in tutte le sue manifestazioni: recitazioni teatrali, musica, maratone di lettura e poesia. Nell’edizione 2020 insieme ai ragazzi leggeranno frammenti antichi anche professionisti cittadini, ex allievi del Liceo Gioia, desiderosi di partecipare attivamente a questa inconsueta vetrina. La notte Nazionale del Liceo Classico, infatti, più che una festa è un modo alternativo e innovativo di mostrare la validità della cultura classica nel mondo contemporaneo.

Il programma della serata in sintesi prevede: dalle ore 18 alle ore 20.30 Odissea in Pillole, quadri animati dedicati al Poema Epico più famoso; dalle ore 21 alle ore 24, esibizioni delle classi del triennio tra musica, arte, poesia.