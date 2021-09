\"Nouvelle Image\" Giorgio Roncon - Jelmoni Studio Gallery

JELMONI STUDIO GALLERY

GIORGIO RONCON

“Nouvelle Image”

solo show

Nel lavoro di Giorgio Roncon interagiscono le due polarità rappresentate dalla Metafisica e dal Minimalismo tramite il richiamo alla banalità del quotidiano , che danno luogo a un linguaggio inaspettato.

In “Nouvelle Image” l’intento è di indagare attraverso la mostra le modalità con cui tutti noi ci richiamiamo a modelli preesistenti e come gli artisti hanno sempre fatto riferimento a un’iconografia precedente per realizzare le proprie opere. Esplorando i limiti tra originalità, invenzioni concettuali e diffusione .

La mostra si concentra sulla nozione di autore, l’appropriazione e il potenziale creativo di queste ricerche.

Il percorso espositivo presenta tre possibili direzioni d’indagine: l’appropriazione fisica dell’oggetto o la sua assenza, la sottrazione relativa all’immagine piuttosto che all’oggetto concreto attraverso l’immagine stessa. La mostra è stata concepita come un’esplorazione anticonvenzionale di questi temi, affrontati seguendo un approccio empirico. Piuttosto che una ricognizione enciclopedica, “Nouvelle Image” offre una prospettiva inaspettata all’interno di un viaggio di scoperta e ricerca artistica.

Jelmoni Studio Gallery

Assistente galleria

Martina Sisti

Staff tecnico

Rodolfo Santini

Mirella Pende

Katia Dossena

