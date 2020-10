Domenica 11 ottobre in programma al Relais Cascina Scottina di Cadeo (PC) la manifestazione Nozze di Stile dedicata ai futuri sposi, con ingresso libero dalle 10 alle 18.30.

In mostra espositori di articoli per le cerimonie e tanti appuntamenti con intrattenimenti di vario genere: musica lirica, musica acustica e sinfonica, giochi col fuoco ed esibizioni sui trampoli. Per la partecipazione è gradita prenotazione 0523.504150, nel rispetto delle norme anti Covid

La manifestazione nasce con l’intento di portare speranza alle tante coppie che hanno rimandato il matrimonio (a causa del lock down) o hanno timore ad affrontarlo per le normative in atto, ma anche per dare nuove opportunità a tutti quegli operatori del settore che hanno subito un rallentamento.

LA LOCANDINA