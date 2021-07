Nuju in concerto

Sabato 24 luglio i NUJU saranno ospiti dell’Antica Pieve di Vernasca (PC) per i Weekend Buskers in Pieve, appuntamenti con musica, cibo e spettacoli di artisti di strada. Il concerto avrà inizio alle 22 ma l’Antica Pieve accoglierà il pubblico già dalle 19.00 con street food e altri eventi. L’ingresso è gratuito. Info e prenotazione tavoli cena e spettacoli: 3286231622.

Nuju nasce con la volontà di unire la vena folk alla musica rock d’autore, a cavallo tra impegno e puro divertimento! Con alle spalle un percorso artistico che viaggia ormai dal 2009, i Nuju infatti hanno sempre abbinato l’impegno su contenuti sociali e di riflessione politica ad una ricerca senza confini e pregiudizi, fra rock e musica etnica, sfociando in un vero e proprio genere urbano meticcio. Nel corso degli anni si sono esibiti in centinaia di concerti in Italia e Germania, tra le esibizioni da ricordare il megaevento di Ligabue Campovolo 2.0 e un opening act a Manu Chao.

I NUJU sono ora impegnati nel “viaggio” che a tappe di brani singoli li sta portando verso il nuovo progetto discografico: da marzo 2020 sono usciti Ferro e ruggine, La nostra sicurezza e Titoli di coda, tutti singoli che saranno poi contenuti nel nuovo album che vedrà l’uscita nella primavera del 2022. Da Giugno di quest’anno i Nuju curano la rubrica televisiva Un paese ci vuole, per la quale scrivono il brano Radici e Cicatrici e intervistano e duettano con artisti calabresi ed emiliani per indagare il rapporto tra arte e identità comunitaria.