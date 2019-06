Nuovi Dialoghi 4 – Mostra “Domus CCXVIII”

“Nuovi dialoghi 4″ in AUDITORIUM A RIVERGARO dal 15/giugno al 7/luglio

Mostra “DOMUS CCXVIII”

INAUGURAZIONE sabato 15 giugno ore 21

“FRA VERSI E MUSICA” dirette da Giovanna Liotti le voci della compagnia “La maschera di cristallo” accompagnate dal maestro Manuel Pietra

Ingresso libero

AUDITORIUM (casa del popolo) Via Don Veneziani, 64 RIVERGARO

Dalla mostra “NUOVI DIALOGHI 4” emerge il rapporto con la storia fatta di simboli quasi un unicum con i segni universali indistruttibili della materia. Il figurativo si miscela con il pensiero, traspare si frantuma, si dissolve nel colore graffiato, sovrapposto, dove protagonista in primo piano, la materia in un racconto visivo di emozioni spalmate su tele e tavole, una ricerca un racconto immaginario.

Questa mostra è un invito a considerare “ L’ARTE COME ARTE “al di là dei generi, dei retaggi interpretativi, che dividono critici e artisti. Capire prima di escludere, l’arte è come una poesia dove occorre rileggere i suoi versi fino a intuirne ogni sfumatura, la sensibilità più profonda, la radice del pensiero che traspare fra le righe. Cosi è di ogni un’ opera, leggere fra colori e rilievi l’espressione del un linguaggio. Titolo della mostra “DOMUS CCXVIII” In onore alle origini di Piacenza Romana alla sua storia, alle nostre radici.

F.A.