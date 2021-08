Sabato 7 agosto 2021 ore 21.30 – Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda – PC

ODISSEA: la discesa agli inferi e le Sirene

da “Il mio nome è Nessuno – il ritorno” di V.M. Manfredi

di e con MINO MANNI

con Agnes Siros – canto e recitazione

Silvia Mangiarotti – violino

Giulia Lanati – violoncello



Ulisse, lasciata l’isola di Circe, si rimette in mare con i suoi uomini per giungere in un luogo misterioso dove, dopo aver fatto sacrifici agli dei, scenderà negli abissi dell’Ade. Qui Ulisse incontrerà il vecchio indovino Tiresia che farà importanti rivelazioni sulla sorte che lo attende e su ciò che lo aspetta quando tornerà alla sua amata patria. Ulisse si rimetterà in viaggio ma sarà subito costretto ad affrontare le terribili sirene al cui canto nessuno resiste. Dopo essersi fatto tappare le orecchie con la cera e dopo essersi fatto legare dai compagni all’albero maestro, Ulisse riuscirà a resistere anche a queste misteriose creature non soccombendo al loro richiamo di morte. La nave tuttavia verrà sorpresa da una terribile tempesta scatenata da Poseidon padre di Polifemo che distruggerà l’imbarcazione e ucciderà tutti i compagni di Ulisse. Il re di Itaca, naufrago, dopo molti giorni in mare aperto, riuscirà a toccare terra e a salvarsi. In questa nuova isola incontrerà una fanciulla di divina bellezza: la dea Calypso.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per info: tel: 0523 989274 / 0523 989250

e-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it

All’ingresso sarà richiesto il Green Pass . Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale