Martedì 22 settembre, ore 21

Anfiteatro Comunale – Piazzale San Giovanni – Fiorenzuola d’Arda

“ODISSEA: POLIFEMO E CIRCE

tratto da IL MIO NOME È NESSUNO di Valerio Massimo Manfredi. A cura di Mino Manni con Mino Manni e Marta Ossoli . Alessia Rosini – violino , Elena Castagnola – violoncello.

Dopo la distruzione di Troia ottenuta con l’inganno del cavallo, Ulisse parte insieme a un pugno di compagni alla volta di Itaca, la sua isola, ansioso di rivedere la moglie Penelope e il figlio Telemaco dopo 10 anni di assenza per la guerra. La nave di Ulisse però’ si perde improvvisamente in mare aperto e approda dopo molti giorni in un isola rocciosa, misteriosa e inquietante. Qui risiede un gigante mostruoso: il ciclope Polifemo, figlio di Poseidon dio del mare. Il mostro imprigionerà Ulisse e i compagni nella sua caverna e divorerà alcuni di loro fino a che il re di Itaca, con l’inganno, riuscirà a sconfiggerlo e a fuggire con i compagni rimasti vivi.

Rimessosi in viaggio Ulisse arriverà in un’altra isola coperta da una fitta nebbia, dove troverà Circe, maga astuta e ammaliatrice che attirerà l’uomo nella sua casa e dopo aver trasformato i suoi compagni in porci, annuncerà ad Ulisse un futuro terribile e pieno di insidie prima del tanto agognato ritorno a Itaca.

Ingresso libero fino a esaurimento posti – In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato al Cinema Capitol

Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina e di mantenere il distanziamento sociale

