Black Milk & Nausea con ChezArt e BANG BANG Radio.it media partner presentano: OFF/ON VOL1

Serata di musica elettronica/sperimentale da Chez Art (Via Taverna 16, Piacenza) con:

VON TESLA

Von Tesla è un progetto basato sulla ricerca e la decostruzione di sequenze sintetiche. Usa hardware analogico e software programmabili per indagare su tutti i diversi aspetti della musica elettronica. Lo fa da un punto di vista inaspettato usando beat e impulsi asimmetrici, creando strutture sonore intricate per mondi immaginari, musica pop per complessi algoritmi di intelligenza artificiale.

www.vontesla.com

SIMON BALESTRAZZI

Simon Balestrazzi è un compositore elettronico/elettroacustico e sound artist attivo dalla fine degli anni ’70.

Nel 1981 ha co-fondato T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata), storica band italiana che opera al confine tra musica sperimentale e rock anticonformista, considerata tra i principali gruppi della scena post-industriale italiana. Attualmente lavora come solista e con DAIMON (con Paolo Monti e Nicola Quiriconi), Dream Weapon Ritual (con Monica Serra), Candor Chasma (con Corrado Altieri), Hidden Reverse (con Massimo Olla) e l’ensemble d’improvvisazione A Sphere Of Simple Green (con Adriano Orrù e Silvia Corda).

www.azothrecordings.bandcamp.com

ICH.BIN.BOB

Ich.Bin.Bob è il progetto solista di Bob Nowhere,musicista e performer anglo-italiano di stanza a Bologna,già attivo nel trio di sonorizzazione “KyoKyoKyo” e nell’ensemble di improvvisazione dadaista “Coop Rumore”.

Attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici ed elettroacustici il suo suono oscilla tra atmosfere cupe e ritmi ossessivi. L’obiettivo è una totale de-strutturazione della forma canzone in favore di una forma musicale astratta,tramite un metodo compositivo non intenzionale e ritrovandosi nelle vesti di improvvisatore involontario. Ogni performance è plasmata dall’ambiente che lo circonda ed è perciò imprevedibile ed irripetibile.

www.ichbinbob.bandcamp.com

VHD VHD

Vhd Vhd è il progetto solista di Luca de Biasi (già in Filtro_Satantango), musicista e sperimentatore lodigiano che opera tra minimalismo e musique concrete. Il suo approccio alla performance è improvvisato ed utilizza principalmente sistemi di sintesi modulare ed apparecchiature analogiche per creare intense sequenze fotografiche e scenari statici e suggestivi.

Ore 22

Evento gratuito con tessera