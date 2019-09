A pochi mesi dal grande successo estivo del Sun Rock Festival, venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019 l’area feste di Sarmato (Piacenza) tornerà al centro di una nuova iniziativa targata Associazione SLURP: l’Oktoberfest, la più tradizionale delle feste bavaresi, con birra originale di Monaco, cucina tipica e musica, il tutto sotto un grande tendone da 600 mq che permetterà all’evento di svolgersi anche in caso di maltempo.

L’evento ritorna per la sua terza edizione dopo alcuni anni di stop. A grandissima richiesta, i ragazzi della SLURP hanno voluto riproporre la riuscitissima festa che alcuni anni fa portò a Sarmato un’invasione di amanti della birra e della cucina bavarese.

La birra sarà ovviamente la protagonista assoluta: già prenotati i fusti della mitica “Paulaner Oktoberfest”, prodotto speciale realizzato in edizione limitata per la grande festa di Monaco di Baviera, che sarà servita anche nei classici boccali da litro in vetro. Per “asciugare” la birra la cucina sfornerà ottimi piatti tipici bavaresi: canederli e spätzle fatti in casa, stinco, patate, vari tipi di wurstel, bretzel e un gran finale con strudel di mele e krapfen artigianali.

Non mancherà ovviamente l’intrattenimento: due DJ si alterneranno alla console e, per i più audaci, saranno proposti giochi tipici della Baviera, come il tradizionale “hammerschlagen”, una sfida a colpi di martello su un grande ceppo di legno…Come nella grande festa di Monaco il tutto si svolgerà al coperto, anche in caso di pioggia. L’area feste sarà infatti completamente avvolta da un grande tendone in puro stile Oktoberfest!

Appuntamento all’area feste di via Moia a Sarmato (PC) nelle serate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre