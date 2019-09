Domenica 29 settembre, la Casa della Salute di Monticelli apre le sue porte a tutti i cittadini per una grande festa e per far conoscere da vicino tutte le attività che si svolgono al suo interno.

Il programma prevede un caffè di accoglienza, una passeggiata con i donatori Avis e la presentazione del nuovo ambulatorio delle vaccinazioni. Dalle 10 alle 12 sono previsti incontri e visite sanitarie gratuite con i professionisti della struttura sanitaria.