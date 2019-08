Open Day LittleKickers Piacenza

Impara l’inglese e DIVERTITI giocando a calcio. Little Kickers è un programma educativo per bambini e bambine dai 18 mesi ai 5 anni. Dalle 16 alle 18 OPEN DAY presso il Centro Sportivo Tennuoto in Via XXV Aprile, 58, 29010 San Nicolò Piacenza (PC)

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:

16 – 16:30

Campo 1 LITTLE KICKS: 18 mesi – 2 anni e mezzo

Campo 2 JUNIOR KICKERS: 2 anni e mezzo – 3 anni e mezzo

16:45 – 17:15

Campo 1 JUNIOR KICKERS: 2 anni e mezzo – 3 anni e mezzo

Campo 2 MIGHTY KICKERS: 3 anni e mezzo – 5 anni

17:30 – 18

Campo 1 LITTLE KICKS: 18 mesi – 2 anni e mezzo

Campo 2 MIGHTY KICKERS: 3 anni e mezzo – 5 anni

18:15 – 18:45

Campo 1 MIGHTY KICKERS: 3 anni e mezzo – 5 anni

Campo 2 JUNIOR KICKERS: 2 anni e mezzo – 3 anni e mezzo

ISCRIVITI ALL’EVENTO:

piacenza@littlekickers.it

Tel. 380 890 4144

www.littlekickers.it