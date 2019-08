Open Day “Il Risveglio dell’anima”

Una nuova realtà in ambito culturale olistico è da poco nata a Piacenza. L’associazione “Il Risveglio dell’Anima” ha ufficialmente aperto la propria sede a Piacenza ed il giorno 8 Settembre 2019 ci sarà una presentazione delle attività proposte, alcune delle quali in esclusiva per Piacenza e provincia, quali l’accademia di Pranopratica metodo HRS ed i corsi e trattamenti di Tameana.

La presentazione è gratuita ma è gradita una conferma di partecipazione.