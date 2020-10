Venerdì 23 ottobre (alle ore 21) al Teatro President di Piacenza esordirà lo spettacolo “Orchestre piacentine in concerto” con la partecipazione dell’Orchestra Matteo Bensi. L’iniziativa, realizzata dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con Iren Spa, Fondazione Teatri, Cineclub Piacenza e Radio Sound, vedrà protagoniste le più importanti canzoni della musica italiana ed internazionale interpretate dalle orchestre piacentine.

Matteo Bensi è un giovane artista piacentino che ha raggiunto una popolarità nazionale nel settore della musica da ballo. Dopo aver trascorso 8 anni come cantante e fisarmonicista nella grande Orchestra Italiana Bagutti, da 3 anni a questa parte è titolare dell’omonima formazione che prima dell’arrivo del Covid-19 vantava un calendario di 220 serate circa all’anno in giro per l’Italia ed in alcune occasioni anche all’estero laddove la nostra musica popolare, piacentina, italiana, riscuote tuttora un grande successo.

“L’esibizione dell’orchestra Matteo Bensi – spiegano gli organizzatori della serata – avverrà in forma di concerto nell’intento di riavvicinare il pubblico al teatro e alla musica. L’accoglienza e gestione del pubblico degli spettacoli del Teatro President seguono le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida”.

INFO E BIGLIETTI

Biglietti: Posto unico numerato € 10

Info e prenotazioni: tel.328 2184586 – dalle 12 alle 19 da martedì a venerdì oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com

Si consiglia vivamente l’acquisto dei biglietti con largo anticipo per evitare assembramenti per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19.

L’ingresso al teatro è consentito fino alle ore 20,45

Orari biglietteria presso il Teatro President: dal 1 ottobre 2020;

– il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:30

– nei giorni di spettacolo dalle 16: 00 fino alle ore 20,15.