“Origini” – Mostra di Thia Path

Il Grande Albergo Roma presenta

APERiARTE in Terrazza

Mercoledì 16 giugno alle ore 18 e fino al 30 di settembre ospiterà presso il Lounge Bar del settimo piano la mostra personale dell’artista italo-argentina Thia Path “ORIGINI”.

Argentina di origine, architetto e artista, Thia Path studia pittura, scultura e ceramica sin da piccola e con diversi maestri in Argentina e Italia. Dopo la laurea in architettura, vince una borsa di studio per studiare bioarchitettura a Urbino. Nel 1989 si trasferisce a Roma, dove lavora come architetto e docente universitario. Nel 2000 conosce la opera di Rothko che segnerà indelebilmente la sua carriera artistica. Nel 2012 si stabilisce a Piacenza e nel 2016 apre il suo laboratorio di arte dedicandosi alla pittura e all’insegnamento dell’arte nelle scuole medie. Le sue opere sono presenti nelle più importanti gallerie internazionali d’arte online e in diverse collezioni private in USA, Cina, Cile, Svezia, Inghilterra, Argentina e Italia. Ha esposto le sue opere a Venezia, Milano, Parigi e Piacenza.