Un lunghissimo anno rock non poteva che finire che con un super party con alcuni degli artisti che hanno segnato il 2019 dell’etichetta piacentina. E allora detto fatto: sabato 21 dicembre a partire dalle 21.30, all’Athena di Ponte dell’Olio andrà in scena l’Orzorock Xmas Night.

Un evento che porterà ben 5 band di Orzorock Music sul palco per fare gli auguri solo come l’etichetta nata a Gragnano sa fare, ossia con una forte, fortissima, componente rock. Le band ovviamente non sono state scelte a caso ma rappresentano quasi tutte le uscite discografiche del 2019 di Orzorock Music, e anche quasi tutte le diverse sfumature di rock che l’etichetta fondata 5 anni fa dal leader dei Misfatto Gabriele Finotti, porta nella sua scuderia.

A partire dalle 21.30 di sabato 21 dicembre in quel dell’Athena, troveremo i piemontesi Cieli Neri Sopra Torino che vengono da un anno lunghissimo che li ha visti protagonisti con il loro nuovo album Babilonia; poi torniamo subito a Piacenza con un salto nel classic rock dei Nagual che arriveranno all’appuntamento con in canna un nuovissimo video di “Above the clouds” e qualcosa di più che qualche idea per il nuovo anno; gli Still Noise, un mix di rock – rap – hip hop, appena usciti con il nuovo video di “Nervoso”; penultimi i Kabirya che in aprile hanno lanciato il nuovo singolo “Forse è migliore” e che per il 2020 promettono scintille; e in chiusura i Bravi Tutti, freschissimi reduci del release party per il loro nuovo ep “Tanto Ormai” caduto in concomitanza con i 10 anni di carriera.

Ma non ci saranno solo live perché la serata di chiusura del 2019 di Orzorock Music vuol dire anche premiazione per il miglior video clip prodotto in etichetta in quest’anno. Il premio, che verrà assegnato durante la serata, se lo contenderanno: Fattore Rurale con “Chiedimi di restare”, Zebra Fink con “Magma”, gli Still Noise con il video di “Nervoso”, Cieli Neri Sopra Torino con “Occhi chiari”, Nagual con “Above the clouds”, Kabirya con “Forse è migliore”, Bravi Tutti con il video di “È più lo sbatti che altro”.

La serata sarà raccontata anche da School of San Rock, scuola di musica di San Rocco ma anche presente nel web con le sue videointerviste, che andrà dietro al palco alla caccia dei protagonisti, prima e dopo la loro esibizione sul palco dell’Athena.