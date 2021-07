“Ossigeno” – Mostra d’arte contemporanea

Dal 12 al 22 agosto 2021 sette artisti del progetto Artist Invasion invadono Cerignale (PC) con una collettiva di opere ad olio, acquarello, incisione e arazzo.

Ossigeno, curata da Rosalind Keith in collaborazione con Artist Invasion, nasce per celebrare l’aria, lo spazio aperto e simbolicamente una ritrovata libertà di respiro dopo un lungo periodo di compressione imposto dalla pandemia purtroppo ancora in corso. Una rigenerazione, una purificazione lieve, seppure temporanea, delle nostre anime per alzare la testa e tornare a sognare. La mostra è ospitata dal Comune di Cerignale, luogo simbolo della Val Trebbia: con le case in pietra e abbondanti sorgenti d’acqua, è il primo comune della valle a carbonio zero grazie all’Amministrazione Comunale che porta avanti una visione del ripopolamento delle zone montane abbandonate come ricchezza futura.

Artisti in mostra – Lauraballa, Laura Corre, Matteo Gubellini, Rosalind Keith, Letizia Strigelli, Caterina Tera, Xiaoqi Xu

INFO



Spazio Espositivo “Stalla dei Barbetti”, Piazza dei Diritti e delle Tolleranze Cerignale (Piacenza)

Inaugurazione: 12 Agosto 2021 ore 18

dal 12 al 22 Agosto

aperto tutti giorni 10:00-12.00/ 21:30-22:30

Info 347 3353490.

Catalogo in mostra.