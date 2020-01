Piacenza Expo si prepara a diventare, ancora una volta, un’autentica piazza del collezionismo.

Il 24 e 25 gennaio, infatti, i padiglioni del quartiere fieristico di Le Mose ospiteranno la 38ª edizione di Pantheon, lo storico appuntamento dedicato a numismatica, filatelia, cartoline, schede telefoniche, libri, stampe, immaginette religiose, accessori e raccogli-tori per collezioni, e che sarà animato quest’anno da oltre novanta espositori provenienti da tutta Italia.

Pantheon rappresenta, ormai da anni, un consolidato e imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati del settore filatelico e numismatico nazionale, una grande kermesse in cui è possibile incontrare tantissimi operatori professionali che, oltre ad esporre il loro materiale, potranno anche fornire preziosi consigli e suggerimenti nell’ambito del collezionismo.

Pantheon fa parte a pieno titolo del calendario dei convegni commerciali numismatici e filatelici italiani, che rappresentano il momento principale per gli scambi del collezionismo: un circuito che crea valore e contribuisce a mantenere testimonianze storiche, politiche, economiche e culturali. Una particolare esperienza quest’anno sarà riservata alla consultazione delle raccolte di cartoline d’epoca: una passione che permette di viaggiare nel tempo e nello spazio alla scoperta delle bellezze architettoniche e artistiche da tutto il mondo. Un “come eravamo” che restituisce valore ai monumenti di oggi, spesso parte integrante e impercettibile delle città e dei quartieri contemporanei.

L’edizione 2020 di Pantheon presenterà anche un mercato collaterale dedicato al giocattolo vintage, che sarà allestito nella galleria d’ingresso del centro fieristico. Un completamento ideale delle merceologie legate al collezionismo che farà ritornare agli anni della spensieratezza molti dei visitatori. Prevista, per l’occasione, anche la presenza di uno spazio espositivo Lego. Tra gli espositori saranno presenti anche alcuni periti, grazie ai quali sarà possibile far valutare monete o collezioni, e noti espositori del settore cartofilo che proporranno materiale di pregio proveniente non soltanto da Piacenza e provincia ma anche dalle regioni limitrofe.

Presenti, come di consueto, anche gli stand di Poste Italiane (con il classico annullo dedicato a questa edizione) e del Circolo Culturale Filatelico e Numismatico di Piacenza, che proporrà una cartolina dedicata ai monumenti piacentini. Quest’anno gli annulli speciali saranno dedicati a Pinocchio, a cura del Circolo Tres Tabernae.

PANTHEON – 38ª edizione – Ingresso gratuito

Orari: venerdì 24 gennaio: 10.30-18 – sabato 25: 9-17 – www.pantheon.piacenzaexpo.it